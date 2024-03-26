1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'dan olay penaltı sözleri

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray- Antalyaspor maçının 10. dakikasında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı büyük tartışmalara neden olmuştu. Karşılaşma sonrası 1 Mart Cuma günü düzenlenen hakem toplantısı ifşa oldu. Toplantıda Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile konuşan Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın sözleri olay oldu. Bitigen, "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanırken, Yankaya'nın, "Neden yaptığımı halen sorguluyorum" dediği görüldü.