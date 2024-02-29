▶️ Okan Buruk açıkladı! Serge Aurier ve Hakim Ziyech derbide oynacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu maçın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

İki kulvarda da veda etmek üzücü. Zorlu bir fikstür, üst üste maç sayımız fazla. Rakibimiz bugün çok iyi oynadı, Karagümrük'ün hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. İkinci yarı daha çok üretmeye başladık, beraberliği de yakalayabilirdik ama bir türlü 1-1'i bulamadık. 2-0 olduktan sonra da maç bitti. Galatasaray takımı, oyuncuları kendine yakışır şekilde 3 gün sonraki derbide mücadele edecekler. Ligdeki istikrarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.

Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak.

Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Bugün özelinde kendi açımızdan neleri yapamadığımızı görmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. Beşiktaş ligdeki maçını da kupadaki maçını da kazandı, iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hedefimiz tabii ki kazanmak ama bu bir derbi maçı. Derbide bütün takımlar favori. Şu andaki puan durumuna bakıp hiç kimseyi farklı şekilde değerlendirmemek gerekiyor.

Serge Aurier ve Hakim Ziyech henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Yarın onla ilgili karar vereceğiz. Belki Aurier için özellikle Beşiktaş maçında kadroya alır mıyız, almaz mıyız antrenmanlardan sonra karar vereceğiz. Tam kadro olduğumuzda işler kolaylaşacak. Bazı mevkilerde alternatifimiz yok. Kaan da maçları sakat sakat oynuyor. Üst üste maçlarda zorlanıyor. Bu yüzden Serge'nin dönmesini istiyoruz.