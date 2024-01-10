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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 19:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 19:14

▶️ FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ⚽️ FB KON maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti 📺 (VİDEO HABER)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta erteleme maçları doğrultusunda lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliğini sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Fenerbahçe Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta erteleme maçları doğrultusunda lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp liderliğini sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, King, Szymanski, Dzeko.

Konyaspor :


CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Konyaspor maçında sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYO

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

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