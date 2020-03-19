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YKS ve LGS sınav tarihleri ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıkladı |Video

YKS ve LGS sınav tarihleri ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıkladı |Video

19.03.2020 12:17

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, "YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi?" sorusunun yanıtını verdi. Bakan Selçuk, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" ifadelerini kullandı.


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