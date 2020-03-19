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Son dakika: Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika: Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

19.03.2020 11:34

Son dakika haberleri... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.


AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 20 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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