Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca son bilançoyu açıkladı 21.03.2020 23:04

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki vaka sayısıyla ilgili son durumu milyonlarca vatandaşla paylaştı. Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca son rakamları ''Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.'' sözleriyle duyurdu. İşte Bakan Kocanın açıkladığı son rakamlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.