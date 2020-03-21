Canlı Corona haritası: Corona virüsü son dakika Türkiye’de Corona sayısı kaç? 21.03.2020 18:57

Türkiye ve dünyada corona virüs kapan vaka sayısı kaç? Canlı Corona haritası yakından takip ediliyor. Corona virüsü son dakika gelişmeleri yoğun şekilde araştırılıyor. Dünyada Corona virüse ölü sayısı gün geçtikçe yükseliyor. İspanya ve İran’dan gelen son verilere göre, salgının henüz kontrol altına alınmadığı görülüyor. Avrupa’da salgının merkezi İtalya’da ise işler kontrolden çıktı. Peki, Türkiye’de Corona sayısı kaç? Haberimizde yer alan canlı Corona haritası ile dünya genelindeki vaka sayısını görebilirsiniz. İşte, canlı verilerle dünya Corona haritası!

Canlı Corona haritası güncellenen verileriyle takip ediliyor. Corona virüsü son dakika Corona haritası son durum nedir? Türkiye'de Corona sayısı kaç? Dünya genelinde yüzbinlerce kişiye bulaşan, milyonlarca kişinin evine kapanmasına yol açan ve hayalet şehirler oluşmasına neden olan Corona virüste tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de vakalar kontrol altına alınırken, İtalya, İspanya ve İran'da tablo kötüye gidiyor. Peki, Türkiye'de Corona sayısı kaç? Canlı Corona haritasını haberimizden takip edebilirsiniz.

DÜNYA CANLI CORONA HARİTASI!

Aşağıdaki verilerden dünya genelinde kaç vaka olduğunu ve ölü sayısını öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE'DE CORONA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durumu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; toplam hasta sayısı 670'e ulaştı. Ölü sayısı ise 9 oldu.

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde vaka sayısı 300 bine doğru ilerliyor. Ölü sayısı ise 12 bine yaklaştı. Gün içerisinde açıklanan rakamlar arasında İspanya ve İran'daki tablo dikkat çekti. İspanya 3,355 yeni vaka açıklarken 233 ölüm bildirdi. İran da 123 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Hollanda ve Belçika'da da 30 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYADAN SON GELİŞMELER!

- Almanya 20.000 vakaya ulaştı. Ülkede ölü sayısı 73'e çıktı.

- Finlandiya'dan ilk ölüm raporu geldi. Ülkede toplam vaka sayısı 521 oldu.

- İsveç'te toplam onaylanmış vaka sayısı 1.746, ölü sayısı 20 oldu.

- Yunanistan koronavirüs kaynaklı 3 yeni ölüm raporladı. Toplam ölü sayısı 13'e ulaştı.

- Hindistan 52 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede toplam rakam vaka sayısı 310'a ulaştı.

- Malezya 153 yeni koronavirüs vakası raporladı. Ülke genelinde 1,183 vaka olduğu açıklandı.

- Belçika 558 yeni koronavirüs vakası ve, 30 yeni ölüm raporladı. Ülkede toplam vaka sayısı 2815, toplam 67 ölüm var.

- İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,093'ten 1326'ya, vaka sayısı 21,571'den, 24,926'ya yükseldi.

İTALYA'DAN SON VERİLER YAYINLANDI

27 doktorun altına imza attığı çalışmada 20 Mart'a kadar elde edilen veriler incelendi. Söz konusu çalışmada corona virüsüyle ilgili elde edilen bilgiler şöyle:

– Hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 78.5. Kadınlarda 82, erkeklerde ise 79 olarak gösteriliyor.

– Kayıpların 2252'si erkek, 948'i kadın.

– Yaşamını yitiren 3200 kişide 0-30 yaş arasında olgu bulunmuyor.

30-39 yaş: 9

40-49 yaş: 27

50-59 yaş: 93

60-69 yaş: 329

70-79 yaş: 1134

80-89 yaş: 1309

90 ve üzeri: 298

LOMBARDİYA BİRİNCİ SIRADA

– Çalışmada incelenen 3200 kişide, 2175 ölümle Lombardiya birinci sırada bulunuyor.

– 481 hastanın altta yatan rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. Bunlar hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı, atriyal fibrilasyon, kronik böbrek yetmezliği, kanser, KOAH, demans, inme, kronik karaciğer hastalığı olarak görüldü.

– Vakalar başvuru yaptıklarında en çok görülen belirtiler, yüzde 76 ateş, yüzde 73 solunum zorluğu, yüzde 40 öksürük, yüzde 8 ishal, yüzde 1 kanlı balgam. Başvuruların yalnızca yüzde 5'inde bir belirti kayıtlara geçmemiş.