Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde koronavirüsten ölen ve koronavirüse yakalanan vaka sayısıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. 22 Mart Pazar günü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Koronavirüse yakalanan vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
Bakan Koca'nın Twitter yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerine yer verildi.
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