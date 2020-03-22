Bakan Koca yeni koronavirüs bilançosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüse yakalanan vaka sayısı ve ölümler arttı! 22.03.2020 22:18

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde koronavirüsten ölen ve koronavirüse yakalanan vaka sayısıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. 22 Mart Pazar günü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Koronavirüse yakalanan vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlar...