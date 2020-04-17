Türkiye'de 17 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde | Video 17.04.2020 18:08

Son dakika haberine göre Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklama sırasında 17 Nisan 2020 koronavirüs bilançosunu da açıkladı. Peki, 17 Nisan 2020 Cuma günü koronavirüse yakalanan vaka sayısı kaç oldu? 17 Nisan 2020 Cuma günü Koronavirüsten hayatını kaybeden vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi iyileşti? İşte Sağlık bakanının açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşıyor... 17 Nisan 2020'ye ait koronavirüs tablosunu da paylaşan Koca, bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini 1542 vakanın ise iyileştiğini duyurdu. Ayrıca Koca bugün yapılan 40 bin 270 testte 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 78 bin 546 olduğunu açıkladı. "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Koca, kararın önümüzdeki hafta görüşüleceğini bildirdi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar

Virüs dünyayı tuttu, başta dünyanın virüsü hafife alması büyük felaket oldu. Virüs 38 gündür ülkemizde. Şu anda 81 ilimizde. Sizden isteğim, hazır mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp, evinize taşımayın. Evinizde kalın, sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin kahramanlarıdır. Önceki basın toplantısında benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu.

İLK VAKADAN BERİ FİLYASYON SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar.

Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

ERKEN TEDAVİ SONUÇ VERDİ

Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatürre oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayretle görevlerine devam etmektedir. Bir yandan filyasyonla yaygın tarama programları diğer yandan gittikçe artan test sayıları neticesinde vaka sayılarında artış devam etmektedir, ancak bu artış hızında düşüş görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturulması mümkün olacaktır.

KORONAVİRÜSTE SON BİLANÇO BELLİ OLDU

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546'ya ulaştı. 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyork. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin. Bilgelik dolu bir öğüt vardır. Der ki: kaygı kargaşa yatışana kadar evinize çekilin, hayat durulana kadar evinizde kalın, sükunetinizi koruyun. Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin sizlerden istediği irfanın telkin ettiği şeydir. Evde kalmanın ödülü büyük olacaktır. Bu ödülü bu gün uyduğumuz tedbirlerle kazanacağız.

Bugün Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru, öncelik farkı yoktur. Ülkemizin çeşitli bölgelerin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası teklifi yüce meclisimizde grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Bugüne kadar en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.

KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇ ÇALIŞMASI

Sözü edilen ilaç bir firmanın patentli bir ilacı. Ruhsatlı bir ilaçtır. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa hizmet için çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz.Covid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların başladığını görüyoruz.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Süreci Bilim Kurulu'nun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Rakamları hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu mücadelede çok önemli 3 unsur var; 1 vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızla tespit. 2 tedavide çok güçlü olabilir olmak. 3. bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz.