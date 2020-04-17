Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi 17.04.2020 16:25

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta yapılan operasyon sonucu bölgede 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/VtWSN9tLPB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 18 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.