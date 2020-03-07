Türk Hava Yolları'ndan İdlib gazisi Yusuf Taha Hanözü'ne doğum günü sürprizi | Video 07.03.2020 16:50

Türk Hava Yolları, İdlib'de rejim güçlerince gerçekleştirilen hain saldırıda gazi olan Yusuf Taha Hanözü'ne doğum günü sürprizi yaptı. Görüntüleri AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk Twitter hesabından paylaştı.

Türk Hava Yolları, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne bir sürpriz yaparak uçakta doğum gününü kutladı.



"NE GÜZEL DÜŞÜNCE"

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, "Teşekkürler THY İdlib Gazimiz Yusuf Taha Hanözü'ne uçakta doğum günü süprizi yaptılar Ne güzel düşünce İnsanın yüreğine dokunmak emeğine teşekkür etmek ne güzel milletimize ait hasletler Tüketmeyelim çoğaltalım zor değil Kaptan Pilot ve uçuş ve yer ekibini tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.