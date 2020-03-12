Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan koronavirüs fırsatçılarıyla ilgili önemli açıklamalar | Video 12.03.2020 14:14

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını sonrası fırsatçılık yaparak fiyatları arttıran firmalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başlandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını sonrası fırsatçılık yaparak fiyatları arttıran firmalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Son iki günde 5170 şikayet geldi. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsine geri dönüş yapacağız.

1 milyarlık üretim kapasitemiz olmasına rağmen piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse TCK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız.

Bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız.

Piyasa N95 denilen maskeler bulunmakta ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine sesleniyorum.



Halkımız rahat olsun panik yapacak bir şey yok. Türkiye bu işi sağlık bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda.

İnternet üzerinden satışlarda da gereğini yapıyoruz. İnternet portalları konusunda da şikayetler var onları da değerlendiriyoruz.

Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak.