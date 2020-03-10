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Tekirdağ'dan doğalgaz müjdesi! İki noktada daha bulundu

Tekirdağ'dan doğalgaz müjdesi! İki noktada daha bulundu

10.03.2020 17:00

TPAO tarafından Tekirdağ'da yürütülen arama çalışmalarında iki kuyuda daha doğalgaz bulundu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.
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