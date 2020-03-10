Eski bakanlardan Şevket Kazan, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.03.2020 17:10

Son dakika haberi... Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.







BAŞKAN ERDOĞAN YALNIZ BIRAKMADI

Şevket Kazan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vardı.







ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.





ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.