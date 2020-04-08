Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulunda MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı.Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında MHP ve HDP grupları arasında gerginlik yaşandı. Araya giren diğer milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.
TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı! (İlk görüntüler)08.04.2020 15:18
- TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı! (İlk görüntüler)
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