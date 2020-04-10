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Af yasasında önemli karar! AK Parti ve MHP'den flaş 'infaz düzenlemesi' kararı | Video

Af yasasında önemli karar! AK Parti ve MHP'den flaş 'infaz düzenlemesi' kararı | Video

10.04.2020 14:10

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için MHP grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.


Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için MHP grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.
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