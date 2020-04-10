Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için MHP grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İnfaz düzenlemesi için MHP grubuyla birlikte cumartesi ve pazar günü de çalışmaya karar verdik.' açıklamasında bulundu.
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