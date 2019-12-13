Son dakika: Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı kategoriye eklendi! Dahlan kimdir? |Video 13.12.2019 10:09

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendiği bildirildi. Dahlan Ortadoğu'nun kiralık katili olarak biliniyor. İşte Türkiye'nin kırmızı kategoriye aldığı Dahlan'ın kirli işleri. Peki kırmızı kategoriye eklenen Muhammed Dahlan kimdir?

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından adli makamlarca arama ve yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan da terör arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi. Dahlan'ın yakalanması durumunda 10 milyon TL'ye kadar ödül verilebilecek.



Muhammed Dahlan ile birlikte kırmızı listeye 4, turuncu listeye 3, gri listeye 2 olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha eklendi. Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla kırmızı listede 221, mavi listede 103, yeşil listede 98, turuncu listede 196, gri listede 684 olmak üzere toplam bin 302 terör örgütü mensubu bulunuyor.

Orta Doğu'nun Kiralık Katili olarak adlandırılıyor... Filistin lideri Arafat'ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Mısır'daki darbe, Katar'a uygulanan abluka ve Yemen'deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye mali destek sağladığı gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.



15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye'de gündeme gelen Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye aldı.





CIA İLE TEMAS HALİNDE!

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kasabasında 1961'de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Hapiste geçirdiği sürede İbranice öğrendi.



1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.





Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.





Filistin'in en tartışmalı ismine yönelik "sınır geçiş noktasından elde edilen gelirlerden bir milyon şekele (yaklaşık bir milyon TL) yakın miktarı zimmetine geçirdiği" iddiaları ise Dahlan hakkında konuşulan ilk yolsuzluk suçlaması değildi.



ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgali boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu güçlendirmeye devam etti.





Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.



İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir kampanya" başlattı.





Batı Şeria'ya geçmesinin ardından Dahlan, Hamas-Fetih çekişmesinde gerilimi artırarak ABD ve İsrail'e hizmet etmekle suçlandı.



Dahlan'a çeşitli suçlamalar yönelten Batı Şeria'daki Fetih içinde yer alan isimler de Dahlan'ın Gazze'deki ezeli rakibi Hamas lideri İsmail Heniyye gibi suikast girişimine maruz kaldı.

Fetih yetkilileri farklı mecralarda yaptığı açıklamalarda "ABD'deki George Bush yönetimi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dahlan'ı başkan yardımcılığına getirmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getirdi.





15 Temmuz'un üzerinden fazla bir zaman geçmemişti ki, küresel şebekenin Arap coğrafyasındaki ayağı deşifre oldu. Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, 29 Temmuz 2016'da Muhammed Dahlan'ın darbe öncesi terörist F. Gülen'e para yardımı yaptığını yazdı. Dahlan ise iddiaları reddederek David Hearst'e dava açarak kendisini temize çıkarmaya çalışıyordu.





Uzun süren davada Dahlan ne yaparsa yapsın kendini bir türlü aklayamıyordu. Üstelik David Hearst'ın mahkemeye sunduğu belgelerle daha da zor bir duruma düşüyordu. Derken 11 Eylül 2019'a gelindiğinde ilginç bir gelişme yaşandı ve David Hearst kendi köşesinden Dahlan'ın davadan çekildiğini açıkladı. Üstelik 500 bin Sterlin gibi bir rakamı bulan dava masrafları da Dahlan'ın cebinden çıkacaktı.