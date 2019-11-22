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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44

'nun karanlık yüzü kırmızı kategoriye alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Filistinli ’ın kırmızı kategoriye alınacağını açıklayarak, Dahlan’a ilişkim özel çalışmalar başlattıklarını söyledi. Peki kırmızı kategoriye alınacak olan Muhammed Dahlan kimdir?

Muhammed Dahlan kırmızı kategoriye alınacak!

'nun olarak adlandırılıyor... Filistin lideri Arafat'ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. 'daki darbe, 'a uygulanan abluka ve 'deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. darbe girişiminde 'ye mali destek sağladığı gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak FETÖ elebaşı ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak 'de gündeme gelen Filistinli , Türkiye tarafından kırmızı listeye alınıyor. Dahlan, başına 4 milyon lira para ödülü konularak İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesinin" Kırmızı Kategorisi'ne konulacak.

Konuya ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dahlan ile ilgili bir çalışma yapıyoruz, kırmızı listeye giriyor" dedi.

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