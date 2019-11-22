Orta Doğu'nun Kiralık Katili olarak adlandırılıyor... Filistin lideri Arafat'ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Mısır'daki darbe, Katar'a uygulanan abluka ve Yemen'deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'ye mali destek sağladığı gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.



15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye'de gündeme gelen Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alınıyor. Dahlan, başına 4 milyon lira para ödülü konularak İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler listesinin" Kırmızı Kategorisi'ne konulacak.



Konuya ilişkin Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dahlan ile ilgili bir çalışma yapıyoruz, kırmızı listeye giriyor" dedi.