Son dakika: 2019 Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı |Video 13.12.2019 10:11

Son dakika haberine göre TÜİK, 2019 ekim ayı sanayi üretimi endeksini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.







SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.