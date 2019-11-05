Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.11.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 07:15

'’nun kiralık katili' yine sahnede! 'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı

, Barış Pınarı Harekatı’yla Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu parçalayınca “’nun kiralık katili” yine sahneye çıktı. Türkiye’nin bölgede Osmanlı’yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, ve hükümeti için de “düşmanlarım” ifadesini kullandı.

Kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı

Yeni Şafak'ın haberine göre 'da 'yi hedef alan eylemlerin ardındaki tetikçi bir kez daha sahneye çıktı. Dubai merkezli sermayeli MBC kanalına geniş bir röportaj veren asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Muhammed Dahlan, Türkiye'yi hedef alan hakaret ve kara propagandaya başvurdu. merkezli gazetesinin aktardığı röportajda, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan düzenlenen başta FETÖ darbe girişimi gibi birçok karanlık operasyonun arkasındaki isim olan Muhammed Dahlan'ın birkez daha Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı hedefe koyduğu görüldü. Dahlan röportajda, 'ı ve hükümeti "düşmanlarım" olarak niteledi. Dahlan'ın röportajda ve Filistin'i Türkiye'den koparma planı yürüttüğünü de ortaya koydu. Dubai merkezli MBC kanalının kontrolünün perde arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu biliniyor.

İSRAİL AĞZIYLA KONUŞTU
MBC'de İsrail ağzıyla konuşan Muhammed Dahlan, Türkiye'ye ilişkin, "Ortadoğu'da Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırma peşinde koştuğu" kara propagandasına başvurdu. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimindeki rolünü Dahlan aynı röportajda reddetti. Ne var ki Dahlan'ın FETÖcü darbe girişimindeki rolü de dahil Türkiye'yi hedef alan operasyonları daha önce ortaya çıkmıştı.

KATAR'A GÖZDAĞI
Muhammed Dahlan, Türkiye ile birlikte önemli işbirliklerine imza atan Katar'ı da tehdit etti. Dahlan, "Katar, Türkiye ve İran ile birlikte hareket etmek yerine Arap ülkeleriyle birlikte çalışmalı" sözleriyle ve Riyad'ın bölgesel politikasının da sözcülüğünü yaptı.

FİLİSTİN'İ KOPARACAK
Skandal röportajda, Dahlan, 2011 senesinde kovulduğu Filistin'in, yerine başkanlık görevine talip olduğunu da söyledi. Dahlan'ın daha önce Filistin'de Hamas ve Mahmud Abbas'a karşı darbe planladığı ortaya çıkmıştı. Dahlan'ın amacının Filistin'i Türkiye ve Katar'dan kopartarak BAE uydusu haline getirmek olduğu biliniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleri'Ortadoğu’nun kiralık katili' Muhammed Dahlan yine sahnede! Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri