Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 32 bin personel alacağız 23.03.2020 19:58

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik koronavirüs toplantısı 5 saatten uzun sürdü. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.. Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede ciddi bir deneyi kazanıldığına dikkat çekerek, "Yaşlılarımıza seslenmek istiyorum, size ihtiyacımız var." dedi. Koca, "Sağlık çalışanlarımıza 32 bin personel dahil ediyoruz." dedi. Öte yandan Koca, Başkan Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik koronavirüs toplantısı 5 saatten uzun sürdü. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



Her birinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Haberciler olarak özel bir sorumluluk bilinciyle burada bulunduğunuzu yakından biliyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum.



Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz.



Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.



Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok.



CUMHURBAŞKANIMIZ VE MALİYE BAKANIMIZ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili en üst düzey dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacağını ayrıca buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin genelleştirilmesidir. Kesin bilgi şudur tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır.



Kaybettiğimiz hastalarımızın hepsi ileri yaştaydı. Ancak ölümlerinin tek sebepleri yaşları değildi. Başka hastalıklarının da etkileri bulunuyordu. Vücutlarının dirençsizliği de bir faktördü.



Yaşlılarımıza seslenmek istiyorum, size ihtiyacımız var.



Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.



Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.



Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum.



(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.



Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu.



Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır.



Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık.



Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız.



(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.



En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar.



Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.



Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.



(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız. 60 yaş altı 2 hasta, diğerleri 60 üstü.



Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündeme alacağız.



(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde.

TOPLANTI 13.30'DA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."