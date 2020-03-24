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Bakan Koca Türkiye'nin koronavirüs bilançosunu açıkladı ve gençleri koronavirüse karşı uyardı! İşte son rakamlar...

Bakan Koca Türkiye'nin koronavirüs bilançosunu açıkladı ve gençleri koronavirüse karşı uyardı! İşte son rakamlar...

24.03.2020 00:33

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020



Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerine yer verdi.

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