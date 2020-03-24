Bakan Koca Türkiye'nin koronavirüs bilançosunu açıkladı ve gençleri koronavirüse karşı uyardı! İşte son rakamlar... 24.03.2020 00:33

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakaları ve ölü sayısı hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, son 24 saatte 3.672 testin sonuçlandığını ve 293 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, hastalığa yakalanan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.