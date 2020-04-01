Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı: 15.679 - Can kaybı: 277 01.04.2020 20:09

Son dakika haberi! Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu saat 13:30’da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, bugün 14.396 test yapıldığını belirterek 63 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.



Temas içinde olamayacağız. Araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz. Bütün bilim adamları hastalık üzerinde çalışıyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Eğer bu temel kural uygulanmazsa diğer tehditler bizi koruyamaz. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 277'YE YÜKSELDİ

Mücadelenin temelinde kişiler var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var. Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır. Halk sağlıüğı savaşdır. Mümkün olduğu kadar bu savaştan ölmeden çıkmak erkenden kontrole almaktır. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşta kahraman olmaya davet ediyorum. Eğer bunu başaramazsak kayıplarımız artacak. Yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar az olursa o kadar galip gelirsiniz. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.







Yapılan test :14.396



Vaka sayısı: 2.148



Vefat sayısı: 63



1 KİŞİ VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.





TÜM DÜNYAYA 3 AYDA YAYILDI

Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm orada yapılan test sayısı 34 bin. Biz şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz merkez sayımızı artırıyoruz ve bunu yapabilecek merkezlere izin veriyoruz. Testi daha çok Bilim Kurulu'nda hastaık bulgusu olan ve şüpheli olanlara bu testin yapılabilmesi. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendini izole ederek geçirmesini istiyoruz.







İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI 8.852

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.







60 YAŞIN ÜSTÜNDE YÜZDE 75'İ YOĞUN BAKIMDA

Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.