Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar (1 Nisan.2020) 01.04.2020 15:37

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan vatandaşa "gönüllü karantina" çağrısını yinelerken; önlemlere uyulmazsa tedbirlerin arttırılabileceğine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca salgın nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara destek paketlerini devreye soktuklarını belirtti. Başkan Erdoğan bazı belediyelerin izinsiz yaptıkları kampanyalara tepki gösterirken, "Belediyeler devlet içinde devlet olmaya kalkamaz, izinsiz kampanya açamaz." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere dikkat çeken Erdoğan, evinden çıkamayan vatandaşlar için destek paketlerinin devreye alındığını belirtti. Erdoğan bazı belediyelerin izinsiz şekilde kampanya düzenlemelerine tepki göstererek, "Belediyeler devlet içinde devlet olmaya kalkamaz, izinsiz kampanya açamaz." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bu süreçte en büyük avantajımız sağlık altyapımız ve hastalığa erken önlem almamızdır. Gerek şahsım, gerek ilgili bakanlarımız alınan tedbirleri ve beklentileri kamuoyu ile paylaşıyor. İhmaller ve ihlaller için gereken yapılıyor. Bu süreci en az sürede, en az kayıpla tamamlamak istiyoruz. Tespit edilen aksaklıklar ve eksikler yetkili mercilere bildirilmeli ve önlem alınmalı.

TEDBİRLER DAHA DA ARTABİLİR

Şu sıkıntılı süreç boyunca milletimizin evden çıkmamasını rica ediyorum. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hayata geçirdiğimiz tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes evinde kalır, gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz. Aksi halde tedbirler daha da artırılır.

Eğitimi uzaktan eğitimle yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeline geçtik. Tüm kesimlere yönelik çok ciddi takviye ve erteleme programları açıkladık.

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMANIN ANLAMI YOK!

Tüm teşkilatlarımızı dayanışma kampanyamıza desteğe davet ediyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu kampanyalar Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yürütülmelidir. Bunlar İçişleri Bakanlığı ve valilikler vasıtasıyla yürütülmektedir. Birçok belediyelerimiz valiliklerden izinsiz kampanya açarlarsa bu devlet içinde devlet mantığıdır. Burada gücü dağıtmış oluruz. Buna lüzum yok. Yasalar da buna izin vermiyor. Bugün hala siyasi mantık ile yaklaşacaksak, biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Biz tabi ki iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız ve bunu yapıyoruz.

MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYSUN

Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Devletin dilencilik yapmaya başladığı gibi çirkin sözler kullanılıyor. Devletimiz şu an İçişleri'miz ile attığımız, yaptığımız yatırımlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağı duyması lazım.

DÜNE KADAR ŞEHİR HASTANELERİNİ ELEŞTİRENLER ŞİMDİ SAYISINI TARTIŞIYOR

Düne kadar şehir hastanelerini eleştirenler, şimdilerde ise şehir hastanelerinin sayılarını tartışıyor. Neden sayısı az diyor. Biz hamdolsun, şehir hastanelerimizin açılışlarını hızlandırdık.

YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Özellikle maske üretiminde okullarımızdan, Milli Savunma Bakanlığı'na kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hem dost ülkelere yardımcı oluyor, hem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sektördekileri tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

BU BELAYI DA ATLATACAĞIZ

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi, nice belayı defetti. Bu belayı da inşallah atlatacağız. Bugün sabredeceğiz. Vakti geldiğinde atılım gerçekleştireceğiz.

DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Sizler de aldığınız talimatlarla gereğini yaparsanız, bunları yaygınlaştırırsanız biz bu süreci hızla atlatırız. Dünya bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hep birlikte tamamlayacağız. Yeni dönemde AK Parti lokomotif olmayı sürdürecektir. Partimizin bugün ve geçmişin değil, geleceğin de partisi olduğunu göstermek için önünde eşsiz bir fırsat duruyor.

KONGREMİZİ ÖTELEYEBİLİRİZ

İnşallah 7.Olağan Kongre sürecimizi kendimizi yenileme, milletimizle daha sıkı bağlar kurma süreci olarak değerlendireceğiz. Kongremizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz takvimde yaparız. Yetişmez ise biraz öteleyebiliriz.