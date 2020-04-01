Bakan duyurdu: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarını bakanlık yapacak 01.04.2020 14:10

Son dakika haberleri... İstanbul’da yapılan Başakşehir İkitelli Şehir Hastaneleri’nin yolları hakkında “Bütçemiz yok” diyerek yapamayacaklarını söyleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu skandal ifadelerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na talimat verdi. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Karaismailoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlıklıkla yürütüldüğünü söyledi.

Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi." diye konuştu.

"HASTANEMİZLE BİRLİKTE YOLLARIMIZ DA HİZMETE BAŞLAYACAK"

Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

"BU HAT TAMAMEN İBB'NİN BÜTÇESİNDEDİR AMA MAALESEF YAPILMAMAKTADIR"

Karaismailoğlu, kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesine uzanacak 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını, sözleşme ve yer tesliminin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Metro inşaatının daha sonra bir süre durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, Nisan 2018'de müteahhide çalışmaların devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Nisan 2018 sonrasında, yerel seçime kadar hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, bu kapsamda 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum."

İBB: BÜTÇEMİZ YOK HASTANENİN YOLLARINI YAPMAYACAĞIZ!

İBB, koronavirüs salgını ile mücadelede hayati öneme sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını duyurdu.

Tüm dünyayı tehditi altına alan koronavirüs ile ülke olarak topyekün mücadele edilirken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesi'nin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri Hali'ni sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir" ifadelerini kullandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 2020 yılının Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor.