İnfaz düzenlemesi TBMM'de! İnfaz düzenlemesinden kimler yararlanıyor? AK Parti'den flaş açıklamalar... 31.03.2020 16:24

Son dakika haberi... Bir süredir konuşulan infaz düzenlemesi TBMM'ye sunuldu. Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklamalarda bulunuyor... Özkan, infaz yasasında kadına şiddet, istismar ve terör suçlarının kapsam dışında bırakıldığını duyurdu. Ayrıca Özkan, geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında 45 bin kişinin düzenlemeden yararlanacağını açıklarken, bu sayının salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber 90 bini bulduğunu belirtti.

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ceza infaz düzenlemesi ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.



Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar ve terör suçları dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.

Hakim teminatına bağlana iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.

SORU-CEVAP

Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.

BAKAN GÜL AÇIKLAMIŞTI

İnfaz düzenlemesinin TBMM'de kanunlaşarak yürürlüğe gireceğini, düzenlemeyle ilgili AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmalar yaptığını dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesi çerçevesinde teklifin Meclis'e gönderileceğini bildirmişti.

Bakan Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Meclis'te bunun kanunlaşmasını bekliyoruz. Meclis kendi gündemiyle bunu belirlemiş olacak." ifadesini kullanmıştı.