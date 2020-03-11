Başkan Erdoğan'dan koronavirüs vakası hakkında açıklama: Salgın değil, tek bir örnek 11.03.2020 11:33

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi izlemeye alındı. Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Avrupa kaynaklı bir vaka var, salgın değil tek bir örnek. Yarın dar çerçeve bir toplantı yapacağız." dedi.

KORONAVİRÜS UYARISI

"Dün gece Sağlık Bakanı tarafından yapılan koronavirüse temas etmek istiyorum. Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi izlemeye alındı. Bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken önlemleri aldık. Ancak biz hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten korunmak mümkün olmadı. Avrupa kaynaklı bir vaka var, salgın değil tek bir örnek. Yarın dar çerçeve bir toplantı yapacağız.





Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uymaktır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşmaya geçtik. Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Milletimiz nice saldırıları göğüslemeyi başarmıştır, bunun da üstesinden gelecektir.