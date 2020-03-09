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Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümü kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibi, 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde sabah saatlerinde kaybolan, ailesi tarafından her yerde arandıktan sonra ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katilini arıyor. Zehra Topdağ'ı kim öldürdü? 9 Mart'ta Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" sözleri tüyler ürpertti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan şok gelişmeler!

09.03.2020 13:54 - Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Müge Anlı 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katilini araştırıyor. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mart canlı yayınında Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde kaybolan ve ertesi gün evlerinin avlusunda bir çuvalın içinde cesedi bulunan Zehra Topdağ'ın katili kim? Şüphelerin odağındaki isim Kadriye, Müge Anlı canlı yayınında konuştu.

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Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Tarih 25 Ocak 2014'ü gösteriyordu. 6 yaşındaki Zehra, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'ndeki evlerinden bir anda kayboldu. Sabah saatlerinde kaybolan küçük kızı son göre kişi ise yengesi Kadriye hanım'dı. Şüphelerin odağındaki Kadriye Hanım, 9 Mart Müge Anlı canlı yayınında hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmezken Müge Anlı, stüdyodaki Topdağ ailesine sözleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

KATİL STÜDYODA MI?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan diyaloglar ekranlara geldi. Programda Müge Anlı, Topdağ'ın yakınlarına "İçinizden biri katil biliyorsunuz değil mi?" dedi.

Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Müge Anlı, küçük Zehra'nın, evden birinin öldürdüğüne dikkat çekti. Çünkü jandarma ekipleri arama yaptığında 6 yaşındaki kız hiçbir yerde bulunamadı ancak komutanın evleri de aramak istemesi üzerine katil korktu ve küçük Zehra'yı öldürüp çuvalın içine koyduktan sonra avluya bıraktı. Bu sebepten de Zehra Topdağ'ın cesedi bulunduğunda yaklaşık 5 - 6 dakika önce can verdiği ortaya çıktı.

Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

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