Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili...

Müge Anlı, küçük Zehra'nın, evden birinin öldürdüğüne dikkat çekti. Çünkü jandarma ekipleri arama yaptığında 6 yaşındaki kız hiçbir yerde bulunamadı ancak komutanın evleri de aramak istemesi üzerine katil korktu ve küçük Zehra'yı öldürüp çuvalın içine koyduktan sonra avluya bıraktı. Bu sebepten de Zehra Topdağ'ın cesedi bulunduğunda yaklaşık 5 - 6 dakika önce can verdiği ortaya çıktı.