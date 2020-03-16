Cami ve mescitler kapatıldı mı? Dinayet'ten flaş koronavirüs kararı 16.03.2020 16:05

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.



Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek şu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.

Yeni tip Corona Virüs bulunduğu ortamda insanda insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir.

Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır.



Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.





CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLECEK

Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır.

SORULAR

UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLARIN SAYISI TAM OLARAK NEDİR?

Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı.

CORONA VİRÜS TESPİT EDİLEN UMRECİ VATANDAŞIN GİRİŞ TARİHİ NE ZAMANDI?

Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuşları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum.

ŞU AN SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK UMRECİ VAR MI?

390 civarında şirketlere ait umrecinin bugün buraya intikal edeceğini biliyoruz. Tabi onlar da karantinaya alınacaklar.

VATANDAŞLAR CUMA NAMAZINA GİTMEK İSTERSE NE OLACAK?

Cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı zaten kılınmayacak. Dolayısıyla bir Müslüman kardeşimiz caminin yakınındaysa ferdi olarak camiye gidebilir namazını kılabilir. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak münferiden kılınacak.