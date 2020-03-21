MHP lideri Devlet Bahçeli: Virüs eninde sonunda yenilecek, milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir 21.03.2020 13:46

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Bahçeli, "Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır." dedi.