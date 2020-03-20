Bakan Koca Türkiye'deki koronavirüs bilançosunu açıkladı! Koronavirüs hasta sayısı ve hayatını kaybeden sayıları arttı 20.03.2020 23:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hasta sayımız 670’e ulaştı. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu Twitter üzerinden paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerine yer verdi.