Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklamalar | Video 17.04.2020 15:40

Son dakika haberine göre bu gece 00.00'da başlayacak ve hafta sonunu kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya bugün marketlerin saat 21.00'e kadar hizmet vereceğini duyururken, fırın ve su dağıtım firmalarının hafta sonu da açık olacağını bildirdi.

İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar

PTT'ler ve eczanelerimiz aktif bir rol üstleniyor. İstanbul'da bugüne kadar 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçmesini planlıyoruz.

YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, Havaş çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

8 organize sanayi bölgemize ve öncelikle sektörlerde bulunan 3 bin 34 firmamıza 4 milyon 36 bin maskenin dağıtımına bugün başladık. Bu dağıtımın kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak.

MESLEK LİSELERİNDEN GÖNÜLLÜ ÜRETİM

17 teknik lisemizde günlük 500 bin maske üretimi başladı. Meslek liselerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü olarak bu görevde yer alıyor. Detayları haftaya ayrıca paylaşacağım.

5 BİN 720 ODA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMETİNDE

Sağlık çalışanlarımız mücadelenin en ön safında. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 4 bin 924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor.

ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK

Özel sektörümüze, tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Enterprise Türkiye tarafından 100 otomobil, 10 minibüs hafta sonları sağlık çalışanlarının ulaşımına destek vermek amacıyla Havaist tarafından 100 otobüs, Oto Koç tarafından 42 binek araç, Volvo Türkiye tarafından 30 SUV araç İl Sağlık Müdürlüğümüze bedelsiz olarak tahsis edildi.