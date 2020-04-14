Koronavirüs nedeniyle askerlik uzadı mı? Terhis ve celp dönemleri ertelendi mi? 14.04.2020 18:52

Askerlik uzadı mı sorusu bir süredir gündemde yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler alınmıştı. Askerlik görevine başlayacak erlerin birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulacağı açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Peki, MSB Askerlik celp ve terhis tarihleri ertelendi mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tedbirler artırılıyor. Terhis ve celp dönemleriyle ilgili detayları merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika açıklamasında bulundu.

ASKERLİK UZADI MI?

Bakan Akar "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

CELP VE TERHİS TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Akar açıklamasında Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." şeklinde devam etti.