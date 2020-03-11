Koronavirüs Bilim Kurulu 3 bakanın katılımıyla toplanacak | Video 11.03.2020 10:20

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bugün saat 13.30'da koronavirüs için toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.



TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.