Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kastamonu Devrekani yolunda, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma sebebiyle kaza yaptı.
5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda da yaralının olduğu söylendi.
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