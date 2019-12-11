Haberler Video Kastamonu Devrekani'de feci kaza! Minibüs hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 5 ölü | Video

Kastamonu Devrekani'de feci kaza! Minibüs hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 5 ölü | Video

11.12.2019 12:04

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.


Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kastamonu Devrekani yolunda, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma sebebiyle kaza yaptı.

5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda da yaralının olduğu söylendi.

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