Kastamonu Devrekani'de feci kaza! Minibüs hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 5 ölü | Video 11.12.2019 12:04

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kastamonu Devrekani yolunda, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma sebebiyle kaza yaptı.

5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda da yaralının olduğu söylendi.