İdlib'de 2 asker şehit oldu 6 asker yaralı | VİDEO 04.03.2020 10:58

Son dakika haberi... Bahar Kalkanı Harekatı'nda eli kanlı Esad rejiminin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit oldu, 6 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta şu ana kadar 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.