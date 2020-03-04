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İdlib'de 2 asker şehit oldu 6 asker yaralı | VİDEO

İdlib'de 2 asker şehit oldu 6 asker yaralı | VİDEO

04.03.2020 10:58

Son dakika haberi... Bahar Kalkanı Harekatı'nda eli kanlı Esad rejiminin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit oldu, 6 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta şu ana kadar 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.‬
Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3138 Rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.
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