Son dakika haberi... Ataşehir Büyükbakkalköy’de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.
Ataşehir Büyükbakkalköy'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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