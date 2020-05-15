Görevden alınan HDP'li Başkanın defterinden 'Bomba tarifi' çıktı!

15.05.2020 14:52

Son dakika haberi... Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül'ün defterinde detayları ile bomba yapım tarifi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı bu sabah terörle iltisaklı belediyelere operasyon düzenledi. Terör bağlantısı tespit edilen Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Görevden alınan HDP'li başkanların evlerinde ve ofislerinde yapılan aramalarda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre; Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül'ün defterinde detayları ile bomba yapım tarifi tespit edildi.





HDP'Lİ BAŞKANIN DEFTERİNDEN BOMBA TARİFİ ÇIKTI

İlk kez A Haber'in yayınladığı belgede bomba yapımına ilişkin geniş bilgiler yer alıyor. Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül'ün ajandasındaki bomba yapım şemasında şunlar yer alıyor:





Bomba anahtar sistemi nasıl çalışır? Anahtar sisteminin 3'e ayrıldığı belirtiliyor. Bombanın etkilerine geniş yer ayrılırken, mektup bombanın katlanmaması gerektiğine dair çok önemli not düşüldü. Terör örgütünün yeniden mektup bomba uygulamasını gündeme alıp almadığı akıllara geldi. Terör örgütü daha önce 2016 yılında Derik Kaymakamı Muhammed Safitürk'ü makam odasına gönderdiği kargodaki patlayıcı ile şehit etmişti.





YASAL OLMAMASINA RAĞMEN MAAŞINI SÖZDE EŞ BAŞKANA VERMİŞ

Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz'ın makam odasında da çarpıcı bir belge ele geçirildi. Belgede, yasal olmamasına rağmen maaşının 4 bin TL'sini eş başkan olarak tanımlanan Özden Gülmez'e bıraktığı görülüyor. Terör örgütünün sözde yönetimi KCK'da belediyelerin eş başkanlık ile yönetilmesi kararı alındığı biliniyor.