Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı!

16.05.2020 14:33

Son dakika haberi... Yakın tarihin en büyük katliamlarından biri olan Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan isimlerden biri olan Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ruanda soykırımında yüzbinlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'da yakalandı.







TARİHİN EN BÜYÜK KATLİAMLARINDAN

Yakın tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Ruanda'da 100 günde çoğunluğu Tutsilerden olmak üzere 800 bin Ruandalı hayatını kaybetti.

Olaylar başladığı 6 Nisan 1994'ten sonra Birleşmiş Birleşmiş (BM) askeri personeli ve gözlemcilerinin çoğunluğu ülkeden ayrıldı.





BM, soykırım eylemleri başladıktan üç hafta sonra bile olayları büyük katliam olarak değerlendirdi ve soykırım kavramını kullanmaktan kaçındı.



