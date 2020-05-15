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    • 15.05.2020 08:03
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    : 'li 3 belediyeye görevlendirme! , ve görevden alındı

    haberi... Belediye Başkanı 'li ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li , İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Görevden alınan 3 eski başkan, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

    HDP'li 3 belediyeye görevlendirme
    'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



    Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.



    GÖZALTINA ALINDILAR
    İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı 'li ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı ve Kurtalan Belediye Başkanı , haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.



    Berivan Helen Işık


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