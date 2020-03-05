Gazze'de yangın: 9 ölü, 53 yaralı! 05.03.2020 17:37

Gazze kent merkezinde meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.