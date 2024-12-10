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Erciş'te kaza! Van-Erciş Karayolu'nda zincirleme kaza! | Feci kaza anı kamerada! Ölü ve yaralılar var!
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Erciş'te kaza! Van-Erciş Karayolu'nda zincirleme kaza! | Feci kaza anı kamerada! Ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 10:36

Van-Erciş karayolunda, sabah saatlerinde meydana gelen 3 ayrı zincirleme kazanın 1 kilometre yakınında, sis ve kaygan yolun etkisiyle yeni bir zincirleme kaza daha yaşandı. Çok sayıda yaralının olduğu kazaya ekipler hızla müdahale ediyor. Feci kaza anı kamerada. | Van kaza haberleri...

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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