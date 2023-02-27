Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da. Bahçeli ve Erdoğan, deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulunuyor. Adıyaman'a ilk günlerde arzu ettikleri çalışmaları gerçekleştiremediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Büyük felaketten bu yana 10 binden fazla artçı yaşadık. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.