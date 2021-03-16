Canlı yayında kızını taciz edip pazarlayan baba Hasan Tunçlar tutuklandı mı? Hasan Tunçlar olayı ne? Videosunu izle!

Hasan Tunçlar kimdir? Hasan Tunçlar son dakika tutuklandı mı? Soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı. Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son dakika gelişmeler...

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı. Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da açıkça görüntülere yansıdı. Bu gelişmeler üzerine Hasan Tunçlar kimdir? Hasan Tunçlar son dakika tutuklandı mı? Soruları Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte olayla ilgili son dakika gelişmeler...

HASAN TUNÇLAR KİMDİR?

15 yaşındaki kız çocuğu, TikTok'ta canlı yayında babası olduğu iddia edilen Hasan Tunçlar tarafından taciz edildi.

HASAN TUNÇLAR TUTUKLANDI MI?

Hasan Tunçlar'ın kızını taciz edip pazarladığı iddia edildi.

Tunçlar adlı şahsın canlı yayında kızını elle taciz ettiği ve pazarladığı görüldü. Olayın ardından ise şahsın "Elim yanlışlıkla orasına gitti diye böyle yapılır mı?" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ



Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: HASAN TUNÇLAR GÖZALTINA ALINDI!

Sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan Hasan Tunçlar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hasan Tunçlar'ı gözaltına aldı.