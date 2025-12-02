PODCAST CANLI YAYIN
Silivri BOTAŞ'ta yangın

Silivri’deki BOTAŞ tesislerinden yükselen dumanlar üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle tesislerin boşaltıldığı öğrenildi. İşte yangından ik görüntüler.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için müdahalede bulunuyor. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Silivri'deki doğal gaz depolama tesisinde yangın (DHA)



ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI? VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

