PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep'te zincirleme kaza!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3'ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'te 3'ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti. Yaralılardan bazılarına ayakta müdahale edilirken bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle