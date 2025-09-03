Gaziantep'te zincirleme kaza!

Gaziantep'te 3'ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3'ü servis aracı olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 aracın karıştığı kazada hafif yaralanan 20 yaralıya müdahale etti. Yaralılardan bazılarına ayakta müdahale edilirken bazıları ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.