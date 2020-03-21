Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Bilim insanlarından son dakika açıklaması!

Eyalet bazında New York, 7 bin 102 vaka ile açık ara önde giderken, onu 1376 vaka ile Washington ve 1044 vakayla California takip ediyor. En fazla ölümün görüldüğü 3 eyalet ise 74 ile Washington, 38 ile New York ve 19 ile California şeklinde sıralandı. Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekiliyor