Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Bilim insanlarından son dakika açıklaması!
Dünyanın üstüne karabasan gibi çöken corona virüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Özellikle İtalya'yı vuran Çin menşeili corona virüs salgını hakkında pek çok şey konuşuluyor. Korona virüsünden korunma yolları nelerdir, corona virüsü belirtileri nelerdir, son durum ne, corona haritası en çok merak edilenlerin başında geliyor ama her şey den daha çok merak edilen bir şey var. 'Corona virüs salgını ne zaman bitecek?' Bu sorunun cevabını İngiliz bilim insanları verdi. Peki corona virüs aşısı bulundu? Detaylar haberimizde...
Corona virüste vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor! İşte son dakika gelişmeleri...
SON RAKAMLAR
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka sayısı 255 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 444'e yükseldi. Öte yandan taburcu olan hastaların sayısı ise 87 bin 351'e çıktı. İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.
ABD'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI
Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı son 24 saat içinde 10 bin 755'ten, 3 bin 567 artarak 14 bin 322'ye, ölü sayısı da 154'ten 56 artarak 210'a çıktı.
Eyalet bazında New York, 7 bin 102 vaka ile açık ara önde giderken, onu 1376 vaka ile Washington ve 1044 vakayla California takip ediyor. En fazla ölümün görüldüğü 3 eyalet ise 74 ile Washington, 38 ile New York ve 19 ile California şeklinde sıralandı. Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekiliyor
İSVİÇRE'DEN KORONAVİRÜSE KARŞI 32 MİLYAR FRANKLIK İLAVE YARDIM PAKETİ
Konsey'in başkent Bern'de yapılan toplantısının ardından yapılan açıklamada, 13 Mart'a ilan edilen 10 milyar frank tutarındaki yardım paketinin artırılmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre, Kovid-19 nedeniyle zarar gören şirket ve çalışanlar için 32 milyar franklık ilave kaynak oluşturulduğu belirtildi. Böylelikle, iki aşamada duyurulan ve toplam 42 milyar frangı bulan yardım paketi İsviçre tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, işletmelerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar kredi çekebileceği, bunun 500 bin frangının derhal ödeneceği aktarıldı. Bankalardan çekilecek kredi miktarı ise firma başına 20 milyon frangı aşamayacak. Yardım paketiyle işletmelerin finansal kısıtlamalarla karşılaşamaması ve işçilere ücret ile kira ödemelerinin aksamamasının amaçlandığı vurgulandı.
5 KİŞİDEN FAZLA DIŞARI ÇIKAN GRUPLARA 100 FRANK PARA CEZASI
Öte yandan, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset ise yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda 5 kişiden fazla dışarı çıkan gruplara kişi başına 100 frank para cezası getirildiğini söyledi.