Bayrampaşa'da pompalı ile dehşet saçtı! Yaralılar var

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezine pompalı tüfekle gelen şahıs 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezine pompalı tüfekle gelen şahıs 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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