Bayrampaşa'da pompalı ile dehşet saçtı! Yaralılar var 10.03.2020 12:39

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezine pompalı tüfekle gelen şahıs 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.