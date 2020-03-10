Haberler Video Son Dakika Videoları Bayrampaşa'da pompalı ile dehşet saçtı! Yaralılar var
Bayrampaşa'da pompalı ile dehşet saçtı! Yaralılar var

Bayrampaşa'da pompalı ile dehşet saçtı! Yaralılar var

10.03.2020 12:39

Son dakika haberi... İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezine pompalı tüfekle gelen şahıs 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezine pompalı tüfekle gelen şahıs 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Son Dakika Videoları