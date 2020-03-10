Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert tepki: ''Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık'' 10.03.2020 13:31

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Moskova'da gerçekleşen ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Rus medyasının yaptığı gerçek dışı haberlerle ilişkili, Çavuşoğlu, ''Rusya medyasını anlıyorum da bizim içeride bu kara propagandan memnun olan o kadar kişi var ki bunu anlamıyorum. Rus medyasının yaptığı ise büyük saygısızlık. Bir gerçek var uçak düşürme hadisesinden sonra gördük ki, hemen en ufacık bir görüş ayrılığında hemen kara propaganda yapıyorlar' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Rusya medyasını anlıyorum da bizim içerde bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar çok kişi var ki, onları anlamıyorum. İdrak etmekte zorlanıyorum.

Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Ortada bir buluşma noktası var. İki lider farklı taraflardan geliyor. Çıkışta da kapıya kadar uğurladı Putin.





PESKOV "YANLIŞ" DEDİ

Peskov da büyükelçimize ulaştı. Resmi tutumumuz bu değil, yanlış bir haber olmuş dedi. Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi. Çünkü ortada buluşma noktası.

"RUS MEDYASININ YAPTIĞI SAYGISIZLIKTIR"

Bunlar nezaket kurallarıdır. Basına açık kısımda liderlerin hitabetleri oldu. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Böyle bir şeyi izah etmek zorunda kaldığımız için üzülüyoruz. Rus medyasının yaptığı bir saygısızlıktır. Rus medyasının bunun magazin haline getirmesi de doğru değil. Rusya, bunun kendi tutumu olmadığını, basının seviyesiz olduğunu söyledi.





Rus medyası, en ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Uçak krizinde de gördük bunu. Biz yapıyor muyuz kara propaganda? İlişkiler iniş çıkışlı olabilir.

BEKLETİLME OLMADI

Hiç öyle bekletilme gibi bir durum olmadı. Her iki taraf da iki taraftan geldi. Kameralar, ortam ayarlanıyor."



MUHALİF MEDYA KÖPÜRTTÜ

Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği operasyonel haberi özellikle muhalif medya kasıtlı olarak köpürttü ve algı yaratma peşine düştü. İşte görüntüler üzerinden ucuz politika yürüten o yayın organları:















