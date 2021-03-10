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Batman'da korkunç kaza: Öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü 27 yaralı

Batman'da korkunç kaza: Öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü 27 yaralı
10.03.2021 09:22
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Son dakika haberine göre Batman'dan korkunç bir haber geldi. Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.


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